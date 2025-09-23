szeptember 23., kedd

Eltűnt személy

2 órája

Hónapok óta nem ad életjelet magáról egy férfi, a makói rendőrség keresi

A Makói Rendőrkapitányság keresi az ismeretlen helyen tartózkodó Schmidt Miklóst.

Delmagyar.hu

Eltűnt Schmidt Miklós. A rendőrségre érkezett bejelentés szerint az 54 éves férfi 2025. június vége óta életjelet nem adott magáról.

Az eltűnt Schmidt Miklós portréja
Az eltűnt Schmidt Miklós június óta nem adott magáról életjelet. Fotó: police.hu

Schmidt Miklós kb. 180-185 cm magas, zömök testalkatú, kopaszra vágott, ritkás, sötétbarna hajú, barna szemű, a jobb szemöldöke felett anyajegy található. Legtöbbször baseball sapkát visel és kerékpárral közlekedik.

A Makói Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

