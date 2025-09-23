2 órája
Hónapok óta nem ad életjelet magáról egy férfi, a makói rendőrség keresi
A Makói Rendőrkapitányság keresi az ismeretlen helyen tartózkodó Schmidt Miklóst.
Eltűnt Schmidt Miklós. A rendőrségre érkezett bejelentés szerint az 54 éves férfi 2025. június vége óta életjelet nem adott magáról.
Schmidt Miklós kb. 180-185 cm magas, zömök testalkatú, kopaszra vágott, ritkás, sötétbarna hajú, barna szemű, a jobb szemöldöke felett anyajegy található. Legtöbbször baseball sapkát visel és kerékpárral közlekedik.
A Makói Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
