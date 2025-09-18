szeptember 18., csütörtök

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Elütöttek egy rollerest Szeged belvárosában

Egy rollerest elütöttek a Kálvária sugárút és a Bolyai utca kereszteződésében.

Delmagyar.hu

Rolleres baleset történt a Bolyai utca és a Kálvária sugárút kereszteződésében.

rolleres baleset
A mentők a helyszínen vannak, éppen ellátják a sérültet. Fotó: Gémes Sándor

Egy rollerest ütött el egy személyautó. A helyszínen vannak a rendőrök és a mentők is. A helyszínen forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. Mindenki óvatosan közlekedjen. Információinkat a rendőrség megerősítette. 

rolleres baleset
Fotó: Gémes Sándor

 

