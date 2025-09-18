Elütöttek egy rollerest Szeged belvárosában
Egy rollerest elütöttek a Kálvária sugárút és a Bolyai utca kereszteződésében.
Rolleres baleset történt a Bolyai utca és a Kálvária sugárút kereszteződésében.
Egy rollerest ütött el egy személyautó. A helyszínen vannak a rendőrök és a mentők is. A helyszínen forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. Mindenki óvatosan közlekedjen. Információinkat a rendőrség megerősítette.
