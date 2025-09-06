Döbbenetes látvány: fotókon mutatjuk az M43-as halálos balesetét

Szombat délután tragikus baleset történt az M43-as autópálya Budapest felé vezető oldalán.

A halálos baleset során négyen sérültek meg. Fotó: Donka Ferenc

Halálos baleset az M43 autópályán

Egy személyautó és egy furgon ütközött össze, a karambolban négyen megsérültek. Egy embert a helyszínen próbáltak újraéleszteni, de életét már nem tudták megmenteni.

A baleset miatt az érintett szakaszt teljesen lezárták, a forgalmat a Szeged-Észak csomópontnál az 5-ös főútra terelték. A helyszínelés több órán át tartott. További részletek és korábbi információk előző cikkünkben olvashatók.