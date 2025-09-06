szeptember 6., szombat

Tragédia

1 órája

Döbbenetes látvány: fotókon mutatjuk az M43-as halálos balesetét

Címkék#M43#karambol#halálos baleset#autópálya

Szombat délután két autó ütközött össze. A halálos baleset során még négyen megsérültek.

Delmagyar.hu

Szombat délután tragikus baleset történt az M43-as autópálya Budapest felé vezető oldalán.

A halálos balesetben összeroncsolódott autó az M43-ason
A halálos baleset során négyen sérültek meg. Fotó: Donka Ferenc

Halálos baleset az M43 autópályán

Egy személyautó és egy furgon ütközött össze, a karambolban négyen megsérültek. Egy embert a helyszínen próbáltak újraéleszteni, de életét már nem tudták megmenteni.

A baleset miatt az érintett szakaszt teljesen lezárták, a forgalmat a Szeged-Észak csomópontnál az 5-ös főútra terelték. A helyszínelés több órán át tartott. További részletek és korábbi információk előző cikkünkben olvashatók.

 

Halálos baleset az M43-ason

Fotók: Donka Ferenc

 

