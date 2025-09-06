Tragédia
1 órája
Döbbenetes látvány: fotókon mutatjuk az M43-as halálos balesetét
Szombat délután két autó ütközött össze. A halálos baleset során még négyen megsérültek.
Szombat délután tragikus baleset történt az M43-as autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Halálos baleset az M43 autópályán
Egy személyautó és egy furgon ütközött össze, a karambolban négyen megsérültek. Egy embert a helyszínen próbáltak újraéleszteni, de életét már nem tudták megmenteni.
A baleset miatt az érintett szakaszt teljesen lezárták, a forgalmat a Szeged-Észak csomópontnál az 5-ös főútra terelték. A helyszínelés több órán át tartott. További részletek és korábbi információk előző cikkünkben olvashatók.
Halálos baleset az M43-asonFotók: Donka Ferenc
