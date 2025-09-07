Brutális részletek derültek ki a szombati halálos balesetről

Ahogyan azt lapunk korábban is megírta, halálos baleset történt szombat este az M43-as autópályán, ahol egy német állampolgár életét vesztette. Újabb borzasztó részletek láttak napvilágot. A Budapest felé vezető oldalon, az 1-es kilométernél több jármű ütközött össze, a karambolnak több román sérültje is van – közölte vasárnap délelőtt a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A halálos baleset során négyen sérültek meg. Fotó: Donka Ferenc

Borzasztó: a halálos baleset friss részletei

Csordás Zsanett főhadnagy tájékoztatása szerint szombaton 18 óra körül egy műszaki hibás jármű állt meg a leállósávban, amelyben egy német férfi tartózkodott. Segítségnyújtás céljából a külső sávban megállt mellette egy román sofőr által vezetett mikrobusz.

Néhány perccel később egy személygépkocsi hátulról, figyelmetlenségből beléjük rohant. Az ütközés következtében a személyautó meglökte a mikrobuszt, amely így elsodorta a két sofőrt, akik időközben kiszálltak járműveikből.

A német férfi a helyszínen életét vesztette, a mikrobuszt vezető román férfi súlyos sérülést szenvedett. A balesetet okozó személyautó román sofőrje könnyebben, utasa viszont súlyosan megsérült.