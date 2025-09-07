szeptember 7., vasárnap

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

44 perce

Brutális részletek derültek ki a szombati halálos balesetről

Címkék#baleset#karambol#Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság#m43#részlet#autópálya

Halálos baleset történt szombat este az M43-as autópályán, ahol egy német állampolgár vesztette életét. A tragédiában több román sofőr és utas is megsérült, amikor egy figyelmetlen autós több járműnek rohant.

Delmagyar.hu

Ahogyan azt lapunk korábban is megírta, halálos baleset történt szombat este az M43-as autópályán, ahol egy német állampolgár életét vesztette. Újabb borzasztó részletek láttak napvilágot. A Budapest felé vezető oldalon, az 1-es kilométernél több jármű ütközött össze, a karambolnak több román sérültje is van – közölte vasárnap délelőtt a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

halálos baleset az M43-as autópályán
A halálos baleset során négyen sérültek meg. Fotó: Donka Ferenc

Borzasztó: a halálos baleset friss részletei

Csordás Zsanett főhadnagy tájékoztatása szerint szombaton 18 óra körül egy műszaki hibás jármű állt meg a leállósávban, amelyben egy német férfi tartózkodott. Segítségnyújtás céljából a külső sávban megállt mellette egy román sofőr által vezetett mikrobusz.

Néhány perccel később egy személygépkocsi hátulról, figyelmetlenségből beléjük rohant. Az ütközés következtében a személyautó meglökte a mikrobuszt, amely így elsodorta a két sofőrt, akik időközben kiszálltak járműveikből.

A német férfi a helyszínen életét vesztette, a mikrobuszt vezető román férfi súlyos sérülést szenvedett. A balesetet okozó személyautó román sofőrje könnyebben, utasa viszont súlyosan megsérült.

Halálos baleset az M43-ason

Fotók: Donka Ferenc

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
