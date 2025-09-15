Kerékpárost gázoltak el Hódmezővásárhelyen – galériával

Személyautó ütött el egy kerékpározó nőt a hódmezővásárhelyi Szent István téren.

Kerékpárost gázoltak el Hódmezővásárhelyen.

Értesüléseink szerint a nő a kijelölt kerékpárúton akart áthaladni, amikor az érkező személyautó vezetője ezt későn észlelte. A nőt a személyautós elütötte, ennek következtében a földre zuhant és mentőt kellett hívni hozzá. Helyszíni ellátás után a biciklist a mentők kórházba szállították. A baleseti helyszínelés időtartamára az érintett útszakaszt a rendőrség lezárta.