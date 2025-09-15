szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Kerékpárost gázoltak el Hódmezővásárhelyen – galériával

Címkék#nő#biciklis#baleset

Egy kerékpározó nőt ért baleset Hódmezővsárhelyen.

Munkatársunktól

Személyautó ütött el egy kerékpározó nőt a hódmezővásárhelyi Szent István téren.

Hódmezővásárhelyen történt baleset.
Kerékpárost gázoltak el Hódmezővásárhelyen.

Értesüléseink szerint a nő a kijelölt kerékpárúton akart áthaladni, amikor az érkező személyautó vezetője ezt későn észlelte. A nőt a személyautós elütötte, ennek  következtében a földre zuhant és mentőt kellett hívni hozzá.  Helyszíni ellátás után a biciklist a mentők kórházba szállították. A baleseti helyszínelés időtartamára az érintett útszakaszt  a rendőrség lezárta.

Elütöttek egy kerékpárost Hódmezővásárhelyen

Fotók: Donka Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu