Karambol
1 órája
Kerékpárost gázoltak el Hódmezővásárhelyen – galériával
Egy kerékpározó nőt ért baleset Hódmezővsárhelyen.
Személyautó ütött el egy kerékpározó nőt a hódmezővásárhelyi Szent István téren.
Értesüléseink szerint a nő a kijelölt kerékpárúton akart áthaladni, amikor az érkező személyautó vezetője ezt későn észlelte. A nőt a személyautós elütötte, ennek következtében a földre zuhant és mentőt kellett hívni hozzá. Helyszíni ellátás után a biciklist a mentők kórházba szállították. A baleseti helyszínelés időtartamára az érintett útszakaszt a rendőrség lezárta.
Elütöttek egy kerékpárost HódmezővásárhelyenFotók: Donka Ferenc
