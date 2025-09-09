Elvesztette uralmát a jármű felett, majd árokba csapódott az idős nő – galériával

A 65 év körüli nő autójával Hódmezővásárhely irányából közlekedett Békéssámson irányába, amikor egy jobbra ívelő kanyarban feltehetőleg a vizes aszfalton elvesztette uralmát a járműve felett.

Hódmezővásárhely közelében szenvedett balesetet egy idős nő. Fotó: Donka Ferenc

Letért az útról majd árokba csapódott. Az arra közlekedő autósok megálltak segíteni, elmondások szerint a hölgy kissé zavart volt, fejsérülés látszódott rajta. Azonnal mentőt hívtak majd a mentő kiérkezése és a vizsgálatok után kórházba szállították a helyszínről a sérült nőt.