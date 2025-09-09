szeptember 9., kedd

Ádám névnap

27°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Elvesztette uralmát a jármű felett, majd árokba csapódott az idős nő – galériával

Címkék#aszfalt#Hódmezővásárhely#árok

Idős nő szenvedett balesetet Hódmezővásárhely közelében, feltehetően a vizes aszfalt miatt történt baleset.

Munkatársunktól

A 65 év körüli nő autójával Hódmezővásárhely irányából közlekedett Békéssámson irányába, amikor egy jobbra ívelő kanyarban feltehetőleg a vizes aszfalton elvesztette uralmát a járműve felett. 

Hódmezővásárhely közelében történt közúti baleset.
Hódmezővásárhely közelében szenvedett balesetet egy idős nő. Fotó: Donka Ferenc

Letért az útról majd árokba csapódott. Az arra közlekedő autósok megálltak segíteni, elmondások szerint a hölgy kissé zavart volt, fejsérülés látszódott rajta. Azonnal mentőt hívtak majd a mentő kiérkezése és a vizsgálatok után kórházba szállították a helyszínről a sérült nőt.

Baleset Hódmezővásárhelynél

Fotók: Donka Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu