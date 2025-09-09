Baleset
Elvesztette uralmát a jármű felett, majd árokba csapódott az idős nő – galériával
Idős nő szenvedett balesetet Hódmezővásárhely közelében, feltehetően a vizes aszfalt miatt történt baleset.
A 65 év körüli nő autójával Hódmezővásárhely irányából közlekedett Békéssámson irányába, amikor egy jobbra ívelő kanyarban feltehetőleg a vizes aszfalton elvesztette uralmát a járműve felett.
Letért az útról majd árokba csapódott. Az arra közlekedő autósok megálltak segíteni, elmondások szerint a hölgy kissé zavart volt, fejsérülés látszódott rajta. Azonnal mentőt hívtak majd a mentő kiérkezése és a vizsgálatok után kórházba szállították a helyszínről a sérült nőt.
Baleset HódmezővásárhelynélFotók: Donka Ferenc
