Baleset

2 órája

Az aszfaltra vetette magát a motoros, hogy elkerülje az ütközést – galériával

Címkék#aszfalt#József Attila utca#motor

Egy személyautó és egy motor ütközött Hódmezővásárhelyen.

Munkatársunktól

Értesüléseinket szerint a személyautó vezetője a hódmezővásárhelyi József Attila utcából akart balra fordulni a belváros irányába. 

Hódmezővásárhelyen történt baleset.
Balesetet szenvedett egy motoros Hódmezővásárhelyen. Fotó: Donka Ferenc

A parkoló autók miatt a kereszteződésben tovább haladt, majd észlelték egymást a motorossal ami már akkor fékezett. A motoros, hogy az ütközést elkerülje eldöntötte motorját, majd az aszfalton csúszva megállt. A járműve viszont nekicsapódott a személyautónak. A mentők helyszíni ellátás után a fiatal motoros férfit kórházba szállították.

Az aszfalton csúszva állt meg a motoros

Fotók: Donka Ferenc

 

