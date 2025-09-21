Farmer és egy pár cipő maradt utána – ismeretlen holttestet találtak Algyőnél

Az algyői határban szeptember 17-én egy férfi holttestére bukkantak. A rendőrség jelenleg az elhunyt személyazonosságának megállapításához kéri a lakosság segítségét – írja a rendőrség.

Ismeretlen holttest az algyői határban – a rendőrség a lakosság segítségét kéri az elhunyt férfi azonosításához. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

A férfi kék színű farmert és 40-es méretű, kék színű, Blauer márkájú cipőt viselt. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság rendelt el körözést.

Aki a leírás alapján felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik személyazonosságáról, hívja a +36(62)562-400/7896-os telefonszámot, vagy tegyen bejelentést személyesen a kapitányságon.