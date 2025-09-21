Segítségkérés
54 perce
Farmer és egy pár cipő maradt utána – ismeretlen holttestet találtak Algyőnél
Holttestet találtak Algyő határában. A rendőrség a férfi azonosításához a lakosság segítségét kéri.
Az algyői határban szeptember 17-én egy férfi holttestére bukkantak. A rendőrség jelenleg az elhunyt személyazonosságának megállapításához kéri a lakosság segítségét – írja a rendőrség.
A férfi kék színű farmert és 40-es méretű, kék színű, Blauer márkájú cipőt viselt. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság rendelt el körözést.
Aki a leírás alapján felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik személyazonosságáról, hívja a +36(62)562-400/7896-os telefonszámot, vagy tegyen bejelentést személyesen a kapitányságon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre