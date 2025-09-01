szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

24°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Tudja, hogy nem csinálhat ilyet, ő azonban mégis megtette

Címkék#szonda#jogosítvány#sofőr

Ittasan ült a volán mögé, rögtön le is csaptak rá a rendőrök.

Delmagyar.hu

A Szentesi Rendőrkapitányság eljárást indított egy 30 éves férfi ellen, aki 2025. augusztus 31-én reggel ittasan ült volán mögé Szentesen.

ittas vezetés
Ittasan ült a volán mellé. Illusztráció: Shutterstock

Az ellenőrzés során a szonda pozitív értéket jelzett, a sofőr jogosítványát bevonták, ellene ittas járművezetés miatt folyik a büntetőeljárás.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu