Tudja, hogy nem csinálhat ilyet, ő azonban mégis megtette
Ittasan ült a volán mögé, rögtön le is csaptak rá a rendőrök.
A Szentesi Rendőrkapitányság eljárást indított egy 30 éves férfi ellen, aki 2025. augusztus 31-én reggel ittasan ült volán mögé Szentesen.
Az ellenőrzés során a szonda pozitív értéket jelzett, a sofőr jogosítványát bevonták, ellene ittas járművezetés miatt folyik a büntetőeljárás.
Ezt ne hagyja ki!Heti hírösszefoglaló
4 órája
Baleset, gasztro-újdonságok és fesztiválhangulat – Mutatjuk a hét legérdekesebb híreit!
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Eltűnt sándorfalvi férfit keresnek
- Frontális baleset a Szőregi úton, teljes szélességében lezárták az utat
- Szemét égett egy szegedi elhagyatott házban
- Luxusautóval bukott le a szegedi férfi, garázssor volt a bűnözés központja
- Vágókoronggal indult vadászatra a tolvaj
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre