Kegyetlenség

59 perce

A gyerekek az ablakon át menekültek a Jászladányi gyilkosság helyszínéről

Delmagyar.hu

A Szolnoki Törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tényleges életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki arra a jászladányi férfira, aki volt élettársát ölte meg 2022 decemberében. Az ügyészség álláspontja szerint az ítélet törvényes volt, ezért helybenhagyását indítványozták – a jogerős döntést hamarosan a Szegedi Ítélőtábla hozhatja meg.

A Jászladányi gyilkosság ügyében a Szegedi Ítélőtábla dönt a vádlott sorsáról. Fotó: SZOLJON/ Mészáros Géza
A Jászladányi gyilkosság ügyében a Szegedi Ítélőtábla dönt a vádlott sorsáról. Fotó: SZOLJON/ Mészáros Géza

A Jászladányi gyilkosság ügyében a Szegedi Ítélőtábla hozhat döntést

Az ügy részletei megrázták az egész országot: a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, miközben az anya életét vesztette. A férfi többször próbálta elhitetni, hogy nem beszámítható, ám az elsőfokú bíróság kimondta: nincs helye kegyelemnek.

A jászladányi gyilkosság hátteréről, a vádlott taktikázásáról és a büntetőeljárás minden részletéről bővebben a szoljon.hu oldalán olvashatnak.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
