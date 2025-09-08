A gyerekek az ablakon át menekültek a Jászladányi gyilkosság helyszínéről

A Szolnoki Törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tényleges életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki arra a jászladányi férfira, aki volt élettársát ölte meg 2022 decemberében. Az ügyészség álláspontja szerint az ítélet törvényes volt, ezért helybenhagyását indítványozták – a jogerős döntést hamarosan a Szegedi Ítélőtábla hozhatja meg.

A Jászladányi gyilkosság ügyében a Szegedi Ítélőtábla dönt a vádlott sorsáról. Fotó: SZOLJON/ Mészáros Géza

A Jászladányi gyilkosság ügyében a Szegedi Ítélőtábla hozhat döntést

Az ügy részletei megrázták az egész országot: a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, miközben az anya életét vesztette. A férfi többször próbálta elhitetni, hogy nem beszámítható, ám az elsőfokú bíróság kimondta: nincs helye kegyelemnek.

