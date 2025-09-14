A futár után a rendőrök is megjelentek az ajtóban
Egy szegedi férfi internetes rendelése ugyan célba ért, ám a történet nem a megszokott módon folytatódott – számolt be róla a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A futár átadta a csomagot, de a kézbesítés után a rendőrök is megjelentek a helyszínen.
A dobozban egy fóliázott tasak és azon belül két vákuumcsomag lapult, bennük fehér, porszerű anyaggal. Az elsődleges vizsgálatok szerint a közel 300 grammos szállítmány kábítószert tartalmazott, amely mennyiségével meghaladta a jelentős határértéket.
A csomagot lefoglalták, a címzettnek pedig nem forintban, hanem büntetőjogi következmények formájában kell „utánvétre” számítania.
