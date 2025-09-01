Két kamion ütközött össze a főváros felé vezető oldalon
Két kamion ütközött össze az autópályán.
Összeütközött két kamion az M5-ös autópálya 147-es kilométerénél.
A főváros felé vezető oldalon történt karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.
