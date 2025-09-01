szeptember 1., hétfő

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

2 órája

Két kamion ütközött össze a főváros felé vezető oldalon

Két kamion ütközött össze az autópályán.

Delmagyar.hu

Összeütközött két kamion az M5-ös autópálya 147-es kilométerénél.

kamionok ütköztek a sztrádán
A sztrádán ütközött össze a két kamion. Illusztráció: Shutterstock

A főváros felé vezető oldalon történt karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

