Karambol Kiszomboron: két autó ütközött össze és egy parkoló kocsi is megrongálódott – galériával
Balesettel kezdődött a csütörtök reggel Kiszomboron. A karambolban három autó volt érintett. A beavatkozás ideje alatt lezárták az érintett szakaszt.
Két autó karambolozott Kiszomboron csütörtök reggel. Az ütközés során egy parkoló autó is károsodott.
A baleset a Szegedi utcában, a Rákóczi utca és a Dédényszegi utca közötti szakaszon történt. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a mozgó járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a beavatkozás idejére lezárták a Szegedi utca érintett szakaszát – tette közzé a katasztrófavédelem az oldalán.
Két autó ütközött KiszomboronFotók: Donka Ferenc
