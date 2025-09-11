szeptember 11., csütörtök

Katasztrófavédelem

4 órája

Karambol Kiszomboron: két autó ütközött össze és egy parkoló kocsi is megrongálódott – galériával

Címkék#karambol#baleset#Kiszombor

Balesettel kezdődött a csütörtök reggel Kiszomboron. A karambolban három autó volt érintett. A beavatkozás ideje alatt lezárták az érintett szakaszt.

Delmagyar.hu

Két autó karambolozott Kiszomboron csütörtök reggel. Az ütközés során egy parkoló autó is károsodott.

a karambolban megsérült autók
A karambol során egy parkoló autó is megrongálódott. Fotó: Donka Ferenc

A baleset a Szegedi utcában, a Rákóczi utca és a Dédényszegi utca közötti szakaszon történt. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a mozgó járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a beavatkozás idejére lezárták a Szegedi utca érintett szakaszát – tette közzé a katasztrófavédelem az oldalán.

Két autó ütközött Kiszomboron

Fotók: Donka Ferenc

 

