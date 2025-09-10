szeptember 10., szerda

Garázdaság

57 perce

Nevetve provokálta a rendőröket egy késes nő Szegeden

Késsel fenyegetőzött egy nő a szegedi rendőrkapitányságon.

Delmagyar.hu

Egy 30 éves szegedi nő szeptember 5-én délután késsel fenyegette meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületében szolgáló fegyveres biztonsági őrt a Készenléti Rendőrség szegedi osztályának két járőre a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjának rádióforgalmazását hallva indult a főkapitánysághoz. írja a police.hu.

Piros táskájából vette elő és késsel fenyegette a rendőröket egy nő.
Késsel fenyegette a rendőröket egy nő Szegeden. Fotó: Police.hu

A helyszínre érkező készenléti rendőrök a bejáratnál észlelték, hogy a nő táskájában kést szorongat

Többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó elengedni, sőt provokálta az intézkedőket, akik ekkor sokkolóval készültek beavatkozni. Az egyik járőr a nőre irányította, mire ő nevetve közölte, hogy nyugodtan használják vele szemben.

Miután további rendőrök érkeztek a helyszínre, a nő végül eldobta a kést, így megbilincselték és elfogták. Az intézkedés során zavartan viselkedett, korábban maga kérte, hogy vigyék börtönbe, mert attól félt, családtagjára vagy akár egy rendőrre támad. Édesanyja elmondása szerint indulás előtt is arról beszélt, hogy megszúr egy rendőrt.

A nőt kórházba szállították, majd a pszichiátrián helyezték el. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indult ellene eljárás.

 

