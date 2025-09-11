Holtan találtak egy férfit és élettársát egy szegedi lakásban

Két ember holttestét találták meg szerdán Szegeden, egy lakásban. Egy férfiről és annak élettársáról van szó. Úgy tudjuk, hogy a férfi munkahelyén vált gyanússá, hogy nem jelent meg dolgozni, mivel ez nem volt jellemző rá, ezért elkezdték keresni.

Két holttestet találtak egy szegedi lakásban. Illusztráció: Shutterstock

Olvasónk beszámolója szerint a helyszínen a rendőrség egész nap vizsgálódott.

Érdeklődésünkre a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az esetet, és közölte:

az ügyet az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják.

Ez azt jelenti, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.