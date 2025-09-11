1 órája
Holtan találtak egy férfit és élettársát egy szegedi lakásban
Két holttestet találtak egy szegedi lakásban.
Két ember holttestét találták meg szerdán Szegeden, egy lakásban. Egy férfiről és annak élettársáról van szó. Úgy tudjuk, hogy a férfi munkahelyén vált gyanússá, hogy nem jelent meg dolgozni, mivel ez nem volt jellemző rá, ezért elkezdték keresni.
Olvasónk beszámolója szerint a helyszínen a rendőrség egész nap vizsgálódott.
Érdeklődésünkre a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az esetet, és közölte:
az ügyet az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják.
Ez azt jelenti, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.
Mindig van segítség!
Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetbe került, hívja a nap 24 órájában ingyenesen elérhető 116-123 lelki elsősegély-számot, ahol szakemberek nyújtanak segítséget.