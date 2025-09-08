Szóbeszéd terjed Apátfalván: italozó vendég állhat hétvégi a kocsmatűz mögött – galériával
A szóbeszéd szerint azért égett ki az apátfalvi Kiserdő söröző, mert egy vendég gyújtotta fel, aki nem ihatott tovább hitelbe. A kocsmatűz okát a katasztrófavédelem még vizsgálja.
Hétfőn még mindig érezni lehetett a füstszagot az apátfalvi Kiserdő csárdánál, miközben az üszkös romok között fotóztunk. A hétvégén megírtuk, a katasztrófavédelem akkori közleménye szerint teljesen kiégett a negyvennyolc négyzetméteres, vendéglátó helynek használt faépület Apátfalván. A kocsmatűz az Aradi utcában keletkezett és az épület környezetében a gazos területre is átterjedt. A helyszínre makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek, három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.
Sörösüveg a szénné égett biliárdasztalon
A pusztítás nyomai megdöbbentőek. Az épület falai nagyrészt megsemmisültek, a vendégtár közepén álló biliárdasztal sarkán még mindig ott van egy otthagyott sörösüveg. Kiégett és összeroskadt az italok tárolására szolgált hűtő, benne jó néhány üveggel – utóbbiakból a raktárban is rengeteg maradt. A romok között egy megolvadt mikrohullámú sütőt is láttunk. Gyakorlatilag minden szénné égett, elképzelhetetlen, hogy itt egyszer újra italmérés fog működni.
Szörnyű tragédia ApátfalvánFotók: Szabó Imre
A kocsmatűz nyomán terjed a szóbeszéd
A faluban a történtekkel kapcsolatban több szóbeszéd terjed. Az egyik szerint elektromos tűz történt, egy másik szerint biztosítási csalás. Utóbbinak ellentmondani látszik, hogy az épület információink szerint nem volt biztosítva. A legfurcsább pletyka szerint pedig bosszúból csaptak fel a lángok. Állítólag a kocsma egyik rendszeresen visszatérő vendége szokásához híven most is hitelbe szeretett volna fogyasztani, de kérését többedjére is elutasították. A huszonéves fiatalember ezen felháborodva – úgy hírlik, több jelen lévő füle hallatára – távozása előtt dühösen azt mondta, tesz róla, hogy ne legyen kocsma. Többektől azt hallottuk, a kora hajnali záróra után visszatért és benzinnel felgyújtotta az épületet.
Egyelőre nem tudni, mi volt a tűz oka
A katasztrófavédelemnél érdeklődtünk, lehet-e már tudni, mi miatt keletkezett a tűz. Molnár Krisztina, a szervezet vármegyei szóvivője azt mondta, a szakértők bevonásával indul vizsgálat még tart. Ugyanakkor úgy tudjuk, a vizsgálat azért indult, mert felmerültek olyan körülmények, amik alapján a szándékosságot sem lehet kizárni. Érdeklődtünk a vármegyei rendőrségnél is, tőlük megtudtuk, hogy a makói rendőrkapitányság rongálás bűntette miatt indított eljárást.
