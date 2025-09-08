Szóbeszéd terjed Apátfalván: italozó vendég állhat hétvégi a kocsmatűz mögött – galériával

Hétfőn még mindig érezni lehetett a füstszagot az apátfalvi Kiserdő csárdánál, miközben az üszkös romok között fotóztunk. A hétvégén megírtuk, a katasztrófavédelem akkori közleménye szerint teljesen kiégett a negyvennyolc négyzetméteres, vendéglátó helynek használt faépület Apátfalván. A kocsmatűz az Aradi utcában keletkezett és az épület környezetében a gazos területre is átterjedt. A helyszínre makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek, három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Kocsmatűz utáni mementó: sörösüveg a szénné égett biliárdasztal sarkán. Fotó: Szabó Imre

Sörösüveg a szénné égett biliárdasztalon

A pusztítás nyomai megdöbbentőek. Az épület falai nagyrészt megsemmisültek, a vendégtár közepén álló biliárdasztal sarkán még mindig ott van egy otthagyott sörösüveg. Kiégett és összeroskadt az italok tárolására szolgált hűtő, benne jó néhány üveggel – utóbbiakból a raktárban is rengeteg maradt. A romok között egy megolvadt mikrohullámú sütőt is láttunk. Gyakorlatilag minden szénné égett, elképzelhetetlen, hogy itt egyszer újra italmérés fog működni.