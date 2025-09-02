Kölcsönkerékpárral indult kifosztani egy tanyát, szinte mindent vitt volna, de a tulajdonos tetten érte
Egy baksi férfi Csanyteleken próbált meg lopni, ám a tanya tulajdonosa tetten érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták, a zsákmányt pedig visszaadták a sértettnek.
Egy baksi férfi hétfőn Csanyteleken próbált lopni, de terve gyorsan kudarcba fulladt. A rendőrök a helyszínre érkezve elfogták az elkövetőt, és a zsákmányt visszajuttatták a tulajdonosnak. A férfi kölcsönbiciklivel indult útnak, hogy pénzzé tehető tárgyakhoz jusson – adta hírül a police.hu.
Úgy gondolta, a kiszemelt tanya üres, hiszen nem látott mozgást és kutya sem jelezte érkezését, így nyugodtan kezdett fosztogatni. Előbb a melléképületből hordta ki a különféle szerszámokat – fűkaszát, fűnyírót, ütvefúrót, flexet –, majd néhány apróbb tárgyat egy ott talált táskába pakolt. Ezután a főépületből vitt el ékszereket, karórát, laptopot, televíziót, routereket, fényképezőgépet, pénzt, ruhaneműket és még egy gépkocsi törzskönyvét is.
A kölcsönbiciklit is vissza kellett adnia
A zsákmányt azonban már nem tudta elszállítani, mert a tanya tulajdonosa észrevette, és egy helybéli férfival együtt feltartóztatta őt a rendőrök kiérkezéséig. A Csongrádi Rendőrkapitányság munkatársai előállították a gyanúsítottat, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a jogos tulajdonosnak.
Hat győzelem után átadja a stafétát, Lázár János Czirbus Gáborban látja lehetséges utódját
Friss bemutatók és régi kedvencek: így indul a Kövér Béla Bábszínház új évada
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Teljesen irányíthatatlanná vált a kamion, több tonna rakománnyal borult fel a pótkocsi – galériával
- Egy francia férfit a lepukkant autója buktatta le az autópályán
- Két kamion okozott káoszt az M5-ös autópályán
- Brutális képsorok az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszínéről – galériával
- Két kamion ütközött össze a főváros felé vezető oldalon