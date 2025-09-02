szeptember 2., kedd

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

34 perce

Kölcsönkerékpárral indult kifosztani egy tanyát, szinte mindent vitt volna, de a tulajdonos tetten érte

Címkék#tanya#Csanyteleken#pénz#tulajdonos

Egy baksi férfi Csanyteleken próbált meg lopni, ám a tanya tulajdonosa tetten érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták, a zsákmányt pedig visszaadták a sértettnek.

Delmagyar.hu

Egy baksi férfi hétfőn Csanyteleken próbált lopni, de terve gyorsan kudarcba fulladt. A rendőrök a helyszínre érkezve elfogták az elkövetőt, és a zsákmányt visszajuttatták a tulajdonosnak. A férfi kölcsönbiciklivel indult útnak, hogy pénzzé tehető tárgyakhoz jusson – adta hírül a police.hu.

kölcsönbiciklivel indult lopni
A kölcsönbiciklivel indult lopni, ahol ki akarta fosztani a tanyát. Illusztráció: Shutterstock

Úgy gondolta, a kiszemelt tanya üres, hiszen nem látott mozgást és kutya sem jelezte érkezését, így nyugodtan kezdett fosztogatni. Előbb a melléképületből hordta ki a különféle szerszámokat – fűkaszát, fűnyírót, ütvefúrót, flexet –, majd néhány apróbb tárgyat egy ott talált táskába pakolt. Ezután a főépületből vitt el ékszereket, karórát, laptopot, televíziót, routereket, fényképezőgépet, pénzt, ruhaneműket és még egy gépkocsi törzskönyvét is.

A kölcsönbiciklit is vissza kellett adnia

A zsákmányt azonban már nem tudta elszállítani, mert a tanya tulajdonosa észrevette, és egy helybéli férfival együtt feltartóztatta őt a rendőrök kiérkezéséig. A Csongrádi Rendőrkapitányság munkatársai előállították a gyanúsítottat, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a jogos tulajdonosnak.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

