Baleset

1 órája

Feszítővágóval szabadították ki a beszorult sofőrt, miután egy kombájnnak ütközött

Címkék#Szeged#személyautó#kombájn

Súlyos közlekedési baleset történt Szegeden, a Kapisztrán úton, ahol egy személyautó és egy kombájn ütközött össze.

Vass Viktor

Egy kombájnnal ütközött össze egy személyautó Szegeden, a Kapisztrán úton. 

Kombájn
Kombájnnal karambolozott egy autó Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

A baleset következtében az autó vezetője beszorult, a szegedi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek emellett az áramtalanítást is elvégzik. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is.

