Feszítővágóval szabadították ki a beszorult sofőrt, miután egy kombájnnak ütközött

Egy kombájnnal ütközött össze egy személyautó Szegeden, a Kapisztrán úton.

A baleset következtében az autó vezetője beszorult, a szegedi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek emellett az áramtalanítást is elvégzik. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is.