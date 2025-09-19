Baleset
Feszítővágóval szabadították ki a beszorult sofőrt, miután egy kombájnnak ütközött
Súlyos közlekedési baleset történt Szegeden, a Kapisztrán úton, ahol egy személyautó és egy kombájn ütközött össze.
A baleset következtében az autó vezetője beszorult, a szegedi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek emellett az áramtalanítást is elvégzik. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is.
