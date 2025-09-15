Több mint 2 millió forintot érő autót foglaltak le a rendőrök

A 43-as főút 52-es kilométerénél igazoltattak a határrendészek egy angol hatóságok által körözött autót.

Angliában körözik, lefoglalták a rendőrök. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség



A Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség munkatársai szombat délelőtt állítottak meg egy angol rendszámú Mercedes C220 Sport CDI A típusú személygépkocsit, amelyet egy román állampolgár vezetett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a jármű a nemzetközi körözési rendszerben szerepel, és azt az angol hatóságok keresik. A 2,5 millió forint értékű autót a Makói Rendőrkapitányság nyomozói lefoglalták.