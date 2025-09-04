szeptember 4., csütörtök

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

2 órája

Nagy értékű körözött autót foglaltak le

Egy körözött autót foglaltak le a rendőrök Ásotthalomnál.

Delmagyar.hu

A szegedi határrendészek Ásotthalom külterületén igazoltattak egy német rendszámú Audi Avantot, amelyről kiderült, hogy a német hatóságok körözik.

körözött autó
Lefoglalták a körözött autót a rendőrök. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

A mintegy 7 millió forint értékű járművet a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói lefoglalták.

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
