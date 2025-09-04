Nagy értékű körözött autót foglaltak le
Egy körözött autót foglaltak le a rendőrök Ásotthalomnál.
A szegedi határrendészek Ásotthalom külterületén igazoltattak egy német rendszámú Audi Avantot, amelyről kiderült, hogy a német hatóságok körözik.
A mintegy 7 millió forint értékű járművet a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói lefoglalták.
