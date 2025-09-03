Dráma a reggeli csúcsban: rollerest ütöttek el a körforgalomban

Úgy tudjuk, a baleset a rolleres hibájából következett be, mivel a tilos jelzés ellenére hajtott a körforgalomba, ahol az autós már nem tudta elkerülni az ütközést. A helyszínelés idejére félpályás útzár volt érvényben.

Kedden reggel súlyos Kossuth Lajos sugárúti baleset történt, a rolleres félpályás útzár mellett került kórházba. Fotó: DM

Mentők és félpályás útzár a Kossuth Lajos sugárúti baleset után

Hangai József mentőtiszt elmondta: a mentésirányítás egy mentőorvosi kocsit és egy mentőgépkocsit is a helyszínre riasztott. A sérültet a mentők ellátták, majd súlyos sérülésekkel kórházba szállították – tájékoztatott a Webrádió.