Szegedi hírek
1 órája
Dráma a reggeli csúcsban: rollerest ütöttek el a körforgalomban
Kedden reggel súlyos baleset történt a Kossuth Lajos sugárúti nagy körforgalomban. Egy autós ütött el egy elektromos rollerest, aki portálunk információi szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett.
Úgy tudjuk, a baleset a rolleres hibájából következett be, mivel a tilos jelzés ellenére hajtott a körforgalomba, ahol az autós már nem tudta elkerülni az ütközést. A helyszínelés idejére félpályás útzár volt érvényben.
Mentők és félpályás útzár a Kossuth Lajos sugárúti baleset után
Hangai József mentőtiszt elmondta: a mentésirányítás egy mentőorvosi kocsit és egy mentőgépkocsit is a helyszínre riasztott. A sérültet a mentők ellátták, majd súlyos sérülésekkel kórházba szállították – tájékoztatott a Webrádió.
