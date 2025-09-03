szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Dráma a reggeli csúcsban: rollerest ütöttek el a körforgalomban

Címkék#kórház#kossuth#sugárúti baleset

Kedden reggel súlyos baleset történt a Kossuth Lajos sugárúti nagy körforgalomban. Egy autós ütött el egy elektromos rollerest, aki portálunk információi szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett.

Delmagyar.hu

Úgy tudjuk, a baleset a rolleres hibájából következett be, mivel a tilos jelzés ellenére hajtott a körforgalomba, ahol az autós már nem tudta elkerülni az ütközést. A helyszínelés idejére félpályás útzár volt érvényben.

Kedden reggel súlyos Kossuth Lajos sugárúti baleset történt, a rolleres félpályás útzár mellett került kórházba.
Kedden reggel súlyos Kossuth Lajos sugárúti baleset történt, a rolleres félpályás útzár mellett került kórházba. Fotó: DM

Mentők és félpályás útzár a Kossuth Lajos sugárúti baleset után

Hangai József mentőtiszt elmondta: a mentésirányítás egy mentőorvosi kocsit és egy mentőgépkocsit is a helyszínre riasztott. A sérültet a mentők ellátták, majd súlyos sérülésekkel kórházba szállították – tájékoztatott a Webrádió.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu