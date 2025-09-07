Egy lakatlan ház gyulladt ki Szegeden

Tűz van egy lakatlan házban Szegeden, az Állomás utcában.

A házat három raj is oltja. Illusztráció: KISS ANNAMARIE

A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A szegedi hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével megbontották a tetőhéjazatot. A rajok jelenleg légzésvédelem mellett, három vízsugárral oltják a lángokat.