Lángoló padláshoz riasztották a tűzoltókat – galériával

Tűz keletkezett egy lakóházban, Mártélyon, a Hunyadi utcában – írja a katasztrófavédelem.

Megfékezték a lángokat. Fotó: Donka Ferenc

A földszintes épület padlásterében a kémény környezete égett. A hódmezővásárhelyi hivatásos és a mártélyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.