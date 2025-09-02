Lángoló padláshoz riasztották a tűzoltókat – galériával
A kémény környezete égett a padlástérben.
Tűz keletkezett egy lakóházban, Mártélyon, a Hunyadi utcában – írja a katasztrófavédelem.
A földszintes épület padlásterében a kémény környezete égett. A hódmezővásárhelyi hivatásos és a mártélyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.
Egy ház padlástere égett Mártélyon
