Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

2 órája

Több százezer forinttal lépett le fényes nappal egy besurranó tolvaj

Címkék#bűncselekmény#pénztárca#Szegedi Rendőrkapitányság

A szegedi rendőrök keresik a lopás gyanúsítottját.

Delmagyar.hu

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy férfi azonosításához, akit azzal gyanúsítanak, hogy több százezer forintot lopott el egy pénztárcából Szegeden.

Kamerafelvétel egy férfiről, akit lopással gyanúsítanak.
Aki látta a lopással gyanúsított férfit, jelentkezzen a rendőröknél. Fotó: police.hu

A nyomozás adatai szerint az ismeretlen elkövető május 31-én napközben besurrant egy Teréz utcai házba, ahol egy férfi pénztárcájából 270 ezer forint készpénzt, valamint néhány dohányterméket vitt magával. A Szegedi Rendőrkapitányság lopás vétsége miatt indított eljárást az ügyben.

Az esetről kamerafelvétel készült, a rendőrök ennek alapján igyekeznek beazonosítani a férfit.

A rendőrök kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon (6721 Szeged, Moszkvai krt. 12-18). Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es segélyhívó telefonszámon.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
