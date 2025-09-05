Több százezer forinttal lépett le fényes nappal egy besurranó tolvaj

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy férfi azonosításához, akit azzal gyanúsítanak, hogy több százezer forintot lopott el egy pénztárcából Szegeden.

Aki látta a lopással gyanúsított férfit, jelentkezzen a rendőröknél. Fotó: police.hu

A nyomozás adatai szerint az ismeretlen elkövető május 31-én napközben besurrant egy Teréz utcai házba, ahol egy férfi pénztárcájából 270 ezer forint készpénzt, valamint néhány dohányterméket vitt magával. A Szegedi Rendőrkapitányság lopás vétsége miatt indított eljárást az ügyben.

Az esetről kamerafelvétel készült, a rendőrök ennek alapján igyekeznek beazonosítani a férfit.

A rendőrök kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon (6721 Szeged, Moszkvai krt. 12-18). Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es segélyhívó telefonszámon.