Több százezer forinttal lépett le fényes nappal egy besurranó tolvaj
A szegedi rendőrök keresik a lopás gyanúsítottját.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy férfi azonosításához, akit azzal gyanúsítanak, hogy több százezer forintot lopott el egy pénztárcából Szegeden.
A nyomozás adatai szerint az ismeretlen elkövető május 31-én napközben besurrant egy Teréz utcai házba, ahol egy férfi pénztárcájából 270 ezer forint készpénzt, valamint néhány dohányterméket vitt magával. A Szegedi Rendőrkapitányság lopás vétsége miatt indított eljárást az ügyben.
Az esetről kamerafelvétel készült, a rendőrök ennek alapján igyekeznek beazonosítani a férfit.
A rendőrök kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon (6721 Szeged, Moszkvai krt. 12-18). Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es segélyhívó telefonszámon.
Árvaház volt később kórház, de már a természet birtokolja az eklektikus épületet – galériával
Mirkó gyógyulásáért szállnak nyeregbe Ópusztaszeren a lovasnapon
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Két autó ütközött össze Szeged legforgalmasabb helyén
- Nagy értékű körözött autót foglaltak le
- Komoly zűr a belvárosban, három autó karambolozott
- Autó és motoros ütközött össze Csongrádon
- Lángoló padláshoz riasztották a tűzoltókat – galériával