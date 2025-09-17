szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

22°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

1 órája

Képeken a hajnalban kiégett személyautó

Címkék#tűz#m43#autópálya#láng

Teljesen kiégett egy személyautó szerdán kora hajnalban az M43-as autópályán.

Delmagyar.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy kamionnak, majd a szalagkorlátnak csapódott és kigyulladt egy személyautó szerdán hajnalban. A baleset az M43-as autópályán, Makó közelében történt. 

M43
Fotó: Donka Ferenc

A tűzben az autó teljesen kiégett

A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a bejelentés hajnali 4 óra 40 perckor futott be; lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg. A német rendszámú autó teljesen kiégett - hogy pontosan mi miatt történt a baleset, azt még vizsgálják. A sofőr szerencsére időben elhagyta a járművet, így nem sérült meg. A balesetet szenvedett kamion élőállat-szállító volt, de éppen üres volt a raktere. 

Teljesen kiégett egy autó az M43-ason

Fotók: Donka Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu