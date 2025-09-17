szeptember 17., szerda

Baleset

7 órája

Lángokban állt az autó az M43-ason, miután kamionnak csapódott – videóval

Címkék#M43-as#tűzoltók#kigyulladt autó#tűz#baleset

Szerdán kora hajnalban kiégett egy autó. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az M43-ason történt balesetben senki sem sérült meg.

Szabó Imre

Kamionnak, majd a szalagkorlátnak csapódott és kigyulladt egy személyautó szerdán hajnalban. A baleset az M43-as autópályán, Makó közelében történt. 

M43
Az M43-ason kigyulladt autó oltása. Fotó: Czirják Ferenc/Makó HTP 

Az M43-ason történt tűzesetben az autó teljesen kiégett

A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a bejelentés hajnali 4 óra 40 perckor futott be; lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg. A német rendszámú autó teljesen kiégett - hogy pontosan mi miatt történt a baleset, azt még vizsgálják. A sofőr szerencsére időben elhagyta a járművet, így nem sérült meg. A balesetet szenvedett kamion élőállat-szállító volt, de éppen üres volt a raktere.

 

 

