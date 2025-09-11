Baleset
2 órája
Ütközés Makón: kórházba került egy ember, félpályán halad a forgalom – galériával
Két autó ütközött Makón, egy személyt vittek kórházba a helyszínről.
A baleset Makón a Kórház és a Hajnóczy utca kereszteződésében történt.
A Ford személygépkocsi a Kórház utcán az út szélén parkolt majd elindult, közben odaért a Kórház utcán a Renault és összeütköztek. Két személy volt a járművekben az egyik személyt a mentőszolgálat elszállította. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Két autó karambolozott MakónFotók: Donka Ferenc
