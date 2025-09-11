szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

21°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Ütközés Makón: kórházba került egy ember, félpályán halad a forgalom – galériával

Címkék#Makó#jármű#baleset

Két autó ütközött Makón, egy személyt vittek kórházba a helyszínről.

Vass Viktor

A baleset Makón a Kórház és a Hajnóczy utca kereszteződésében történt. 

Összeütközött két gépjármű Makón.
Összehajtott két jármű Makón. Fotó: Donka Ferenc

A Ford személygépkocsi a Kórház utcán az út szélén parkolt majd elindult, közben odaért a Kórház utcán  a Renault és összeütköztek. Két személy volt a járművekben az egyik személyt a mentőszolgálat elszállította. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Két autó karambolozott Makón

Fotók: Donka Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu