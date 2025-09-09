A tűzoltók minden erejüket bevetve egész éjjel dolgoztak a brutális raktártűz eloltásán

Az eset során egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak. A mezőhegyesi tűz megfékezésére a mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók vonultak ki.

Apokaliptikus látvány tárult a tűzoltók szeme elé a mezőhegyesi tűz helyszínén. Fotó: BEOL

Kedd reggel is dolgoztak a tűzoltók a mezőhegyesi tűz eloltásán

Mintegy hatvan tűzoltó és önkéntes dolgozott a tűz eloltásán, egy embert füstmérgezés miatt kórházba kellett szállítani. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amely jelenleg is tart. A tűzről készült részletes beszámoló és videó megtekinthető a BEOL oldalán itt.