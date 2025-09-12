Baleset
3 órája
Három jármű ütközött Szegeden: rendőrök terelik a forgalmat a helyszínen
Három jármű ütközött össze Szeged belvárosában, jelenleg tart a helyszíni szemle.
Fotó: Satur
A Nagykörút és a Csongrádi sugárút kereszteződésesben ütközött össze egy busz, autó és egy kamion.
A helyszínen jelenleg is zajlik a rendőri intézkedés, kérjük olvasóinkat fokozott óvatosággal közlekedjenek az érintett területen.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre