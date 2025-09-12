Három jármű ütközött Szegeden: rendőrök terelik a forgalmat a helyszínen

A Nagykörút és a Csongrádi sugárút kereszteződésesben ütközött össze egy busz, autó és egy kamion.

A Nagykörút és a Csongrádi kereszteződésében ütközött össze három jármű. Fotó: Shutterstock

A helyszínen jelenleg is zajlik a rendőri intézkedés, kérjük olvasóinkat fokozott óvatosággal közlekedjenek az érintett területen.