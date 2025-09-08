Vérplazmát adott, majd gyújtogatásba kezdett a makói férfi

Augusztus 29-én éjfél után a hódmezővásárhelyi rendőrök egy bevásárlókocsiban égő szemeteszsákhoz vonultak, a tüzet perceken belül eloltották.

Rongálásért kell felelnie a Vásárhelyi férfinek. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

A közelben egy férfira figyeltek fel, aki elismerte, hogy ő gyújtotta meg a zsákot. Kiderült, hogy korábban egy kukában és két ruhagyűjtő konténerben is tüzet okozott, amit a térfigyelő kamerák felvételei is bizonyítottak. A makói férfi azt mondta, vérplazmaadás után kapott pénzéből rossz kedvében alkoholt vásárolt. A férfi ellen rongálás vétsége miatt indult eljárás – írja a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség.