Rongálás

59 perce

Vérplazmát adott, majd gyújtogatásba kezdett a makói férfi

Címkék#rendőrség#tűz#konténer#vérplazma

Tűz miatt riasztották a rendőröket Hódmezővásárhelyen. Kiderült, hogy egy makói férfi szándékosan gyújtotta meg a bevásárlókocsiban lévő szemetet.

Delmagyar.hu

Augusztus 29-én éjfél után a hódmezővásárhelyi rendőrök egy bevásárlókocsiban égő szemeteszsákhoz vonultak, a tüzet perceken belül eloltották. 

rongálás
Rongálásért kell felelnie a Vásárhelyi férfinek. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség 

A közelben egy férfira figyeltek fel, aki elismerte, hogy ő gyújtotta meg a zsákot. Kiderült, hogy korábban egy kukában és két ruhagyűjtő konténerben is tüzet okozott, amit a térfigyelő kamerák felvételei is bizonyítottak. A makói férfi azt mondta, vérplazmaadás után kapott pénzéből rossz kedvében alkoholt vásárolt. A férfi ellen rongálás vétsége miatt indult eljárás – írja a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség. 

 

