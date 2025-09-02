szeptember 2., kedd

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Egy francia férfit a lepukkant autója buktatta le az autópályán

Címkék#Citroen Jumper#rendőr#dokumentum

Egy spanyol roncshalmazt kapcsoltak le a rendőrök.

Patakfalvi Ádám

Az M43-as autópálya Szent Gellért pihenőjében ellenőriztek a határvadászok egy spanyol rendszámú Citroen Jumpert, amelynek állapota erősen kifogásolható volt: mindkét oldala sérült, hiányoztak a lámpabúrák, a visszapillantó tükör burkolata is törött volt, és a karosszériát több helyen rozsda támadta meg. A sofőr, egy 49 éves francia férfi átadta az összes iratát, de a műszaki érvényességet igazoló dokumentum feltűnően hiányosnak bizonyult, mivel az utolsó öt bejegyzésnél sem bélyegző, sem QR kód nem szerepelt, a szélvédőn pedig nem volt érvényes vignetta az autópálya matricán kívül.

Egy rossz állapotban lévő Citroen Jumper, amit a magyar rendőrök kapcsoltak le, a járművet egy francia sofőr vezette
A sofőr egy francia férfi volt. Fotó: police.hu

A papírokat a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltségen is megvizsgálták, ahol kiderült: az okmány eredeti ugyan, de a legutóbbi bejegyzések hamisak. A férfi azt állította, hogy egy ismerőse intézte a vizsgáztatást, de nevet nem tudott mondani. 

Az egyenruhások a sofőrt előállították, majd átadták a rendőröknek, akik közokirat-hamisítás gyanújával indítottak eljárást ellene.

 

