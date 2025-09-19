Ütközés
Két autó ütközött össze Szegeden, egy tűzcsap is kitört a balesetben
Két autó ütközött össze Szegeden, összesen négyen utaztak a járművekben.
Összeütközött két gépkocsi Szegeden, a Rahói utca, a Fülemüle utca és a Hargitai utca kereszteződésében.
Az ütközés következtében egy tűzcsap is kitört. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A balesethez kiérkeztek a mentők is.
A helyszínről készült képeink megtekinthetők itt.
