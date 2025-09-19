szeptember 19., péntek

Ütközés

4 órája

Két autó ütközött össze Szegeden, egy tűzcsap is kitört a balesetben

Címkék#baleset#Hargitai utca#Rahói utca

Két autó ütközött össze Szegeden, összesen négyen utaztak a járművekben.

Munkatársunktól

Összeütközött két gépkocsi Szegeden, a Rahói utca, a Fülemüle utca és a Hargitai utca kereszteződésében. 

Szegeden történt baleset.
Baleset történt Szeged városában. Illusztráció: Shutterstock

Az ütközés következtében egy tűzcsap is kitört. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A balesethez kiérkeztek a mentők is.

A helyszínről készült képeink megtekinthetők itt.

 

