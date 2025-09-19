Baleset
Folyóvá változtatta az utcát a balesetben kitört tűzcsap – galériával, videóval
Két autó ütközött össze Szegeden, a balesetben kitört tűzcsap teljesen elárasztotta utcát.
Honlapunkon már beszámoltunk a Rahói utca, a Fülemüle utca és a Hargitai utca kereszteződésében történt balesetről. Most kaotikus képek érkeztek a helyszínről.
Az ütközés következtében egy tűzcsap is kitört. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították az összeütkökzött járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A balesethez kiérkeztek a mentők is.
Teljesen eláztatta az utcát a kitört tűzcsap SzegedenFotók: Gémes Sándor
