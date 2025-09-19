Folyóvá változtatta az utcát a balesetben kitört tűzcsap – galériával, videóval

Honlapunkon már beszámoltunk a Rahói utca, a Fülemüle utca és a Hargitai utca kereszteződésében történt balesetről. Most kaotikus képek érkeztek a helyszínről.

Kaotikus látványt nyújtott a kitört tűzcsap. Fotó: Gémes Sándor

Az ütközés következtében egy tűzcsap is kitört. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították az összeütkökzött járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A balesethez kiérkeztek a mentők is.