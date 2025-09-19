szeptember 19., péntek

Baleset

3 órája

Folyóvá változtatta az utcát a balesetben kitört tűzcsap – galériával, videóval

Két autó ütközött össze Szegeden, a balesetben kitört tűzcsap teljesen elárasztotta utcát.

Munkatársunktól

Honlapunkon már beszámoltunk a Rahói utca, a Fülemüle utca és a Hargitai utca kereszteződésében történt balesetről. Most kaotikus képek érkeztek a helyszínről.

Szegeden történt baleset.
Kaotikus látványt nyújtott a kitört tűzcsap. Fotó: Gémes Sándor

Az ütközés következtében egy tűzcsap is kitört. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították az összeütkökzött járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A balesethez kiérkeztek a mentők is.

Teljesen eláztatta az utcát a kitört tűzcsap Szegeden

Fotók: Gémes Sándor

 

