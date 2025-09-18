Helyi kék hírek
1 órája
Baleset történt Szegvár közelében: félpályán halad a forgalom
Baleset történt Szegvár és Mindszent között.
Fának ütközött egy személyautó Szegvár és Mindszentet összekötő, 4521-es út 11-es kilométerszelvényénél.
A szentesi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. A 4521-es úton félpályán halad a forgalom.
