1 órája

Baleset történt Szegvár közelében: félpályán halad a forgalom

Baleset történt Szegvár és Mindszent között.

Munkatársunktól

Fának ütközött egy személyautó Szegvár és Mindszentet összekötő, 4521-es út 11-es kilométerszelvényénél. 

Szegvár közelében történt baleset.
Fának ütközött egy autó Szegvár közelében. Illusztráció: Shutterstock

A szentesi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. A 4521-es úton félpályán halad a forgalom.

 

