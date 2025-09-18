Baleset
45 perce
Fának ütközött egy autó Szegvár közelében – galériával
Szegvár és Mindszent között ütközött fának egy autó.
Honlapunkon nemrég beszámoltunk a Szegvár és Mindszent között történt balesetéről. A szerencsétlenség 4521-es út 11-es kilométerszelvényénél következett be.
A szentesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.
Fának ütközött egy autó Szegvár térségébenFotók: Donka Ferenc
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre