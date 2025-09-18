szeptember 19., péntek

Baleset

7 órája

Fának ütközött egy autó Szegvár közelében – galériával

Címkék#gépkocsi#baleset#kilométerszelvény

Szegvár és Mindszent között ütközött fának egy autó.

Munkatársunktól

Honlapunkon nemrég beszámoltunk a Szegvár és Mindszent között történt balesetéről. A szerencsétlenség 4521-es út 11-es kilométerszelvényénél következett be.

Az árokba sodródva állt meg a Szegvárnál balesetet szenvedett autó. Fotó: Donka Ferenc

A szentesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.

Fának ütközött egy autó Szegvár térségében

Fotók: Donka Ferenc

 

