Nyugodt délutánból rémálom: rabló csapott le Szentesen

Egy nyugodt délután gyorsan rémálommá vált egy szentesi férfi számára. Egy magas, vékony alak lépett hozzá, pénzt követelt, majd miután visszautasították, erőszakkal hátracsavarta a sértett kezét és elragadta a pénztárcáját. A rabló ezt követően közel húszezer forinttal futásnak eredt.

A rendőrök gyors beavatkozásának köszönhetően hamar rendőrkézre került a szentesi támadó. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

Hamar elkapták a szentesi tolvajt

Kiderült, hogy a férfi nem volt újonc a bűnözésben, egy nappal korábban a szentesi buszpályaudvaron egy mobiltelefont tulajdonított el. A rendőrök azonban gyorsan összekötötték a szálakat, és mindössze fél óra alatt azonosították a gyanúsítottat. Öt órán belül elfogták, bilincs kattant a csuklóján. A zsákmány nem hozott szerencsét, a férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.