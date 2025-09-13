Karambol
1 órája
Ütközés történt a Szőregi úton: torlódik a forgalom a helyszínen
Két autó hajtott egymásnak a Szőregi úton, torlódásra kell számítani a helyszínen.
A Szegedi Rendőrkapitányságtól kapott információink szerint baleset történt a Szőregi úton. Az események során két jármű ütközött egymásnak a temetőtől nagyjából 100 méterre.
A baleset során személyi sérülés nem történt, az autókat eltávolították az úttestről. A helyszínen torlódásra kell számítani, megkérjük olvasóinkat óvatosan, körültekintően közlekedjenek az érintett útszakaszon.
