Karambol

46 perce

Ütközés történt a Szőregi úton: torlódik a forgalom a helyszínen

Címkék#autó#Szőregi út#baleset

Két autó hajtott egymásnak a Szőregi úton, torlódásra kell számítani a helyszínen.

Munkatársunktól

A Szegedi Rendőrkapitányságtól kapott információink szerint baleset történt a Szőregi úton. Az események során két jármű ütközött egymásnak a temetőtől nagyjából 100 méterre.

szőregi út
Két gépjármű ütközött a Szőregi úton. Fotó: Shutterstock

A baleset során személyi sérülés nem történt, az autókat eltávolították az úttestről. A helyszínen torlódásra kell számítani, megkérjük olvasóinkat óvatosan, körültekintően közlekedjenek az érintett útszakaszon. 

